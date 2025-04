Na početku pevačica je istakla koliko je ponosna što se njena ćerka Vanja našla na naslovnoj strani prazničnog trobroja Kurira, a bez zadrške je sa voditeljima Goranom Jovanovićem, Ivanom Kleutom, Olivijom Jontić i Milicom Stanimirović, razgovarala o brojnim temama

Slušaj vest

Ovonedeljna gošća emisije "Stars specijal", koja se emituje svake nedelje u 23:30 sati na Kurir televiziji, je folk zvezda Sanja Maletić.

Na početku pevačica je istakla koliko je ponosna što se njena ćerka Vanja našla na naslovnoj strani prazničnog trobroja Kurira, a bez zadrške je sa voditeljima Goranom Jovanovićem, Ivanom Kleutom, Olivijom Jontić i Milicom Stanimirović, razgovarala o brojnim temama.

Pričala je kako o svom životu, tako i o estradnim dešavanjima koja su obeležila prethodnih sedam dana.

Ono što mnogi nisu znali o Sanji Maletić je to da je ona prva pevačica koja je napustila "Grand" u vreme kada je ta produkcija bila najmoćnija. Sanja je saradnju sa Sašom Popovićem prekinula kada je trebalo da objavi drugi album.

Foto: Jakov Milošević

- Jako mi je žao što se Saša upokojio. Nisam sa njim puno sarađivala, ali smo imali jako definisan odnos - rekla je Sanja pa je objasnila zašto je došlo do prekida saradnje.

- Sa ovom mudrošću mislim da sam pogrešila. Postojao je jedan momenat, a to se zove plaćanje ulaza u "Grand", to je bila ozbiljna svota novca. Kada dolaziš kao novi pevač, prvi put se dogovaraš da izdaš album za "Grand", postojao je taj ulaz, mnogo velika cifra. Tada smo se dogovorili, izvadila sam pare iz tašne i platla. I onda, kada je bio sledeći album, pitao me je da li mogu da dam polovinu te cifre. Ružno je da pominjemo cifre jer bi naš narod rekao da smo mnogo ludi. Ja sam rekla ne, hvala i otišla. Bilo mi je lepo, ali dogovor je dogovor.

SANJA MALETIĆ NAPUSTILA GRAND KADA JE BIO NAJJAČI, A SADA U STARS SPECIJALU OTKRILA: "Sigurno bih mnogo bolje prošla da sam pristala na njihove uslove" Izvor: Kurir televizija

Ivana Kleuta je zanimalo šta se dobija tim plaćenim ulazom.

- To znači da smo platili izdavanje albuma, određeni broj emisija, marketing, promociju, ali s obzirom na to da mi nismo uzimali procenat od prodaje, a CD-ovi su se i te kako prodavali, jednostavno sam rekla ne, na takve uslove ne pristajem, hvala za ovo do sada, videćemo u budućnosti. Ja sam s njima završila tako kako sam završila. U poslu sam jako korektna i baš zbog te korektnosti sam otišla. Ne bih mogla to da sažvaćem - bila je iskrena Sanja, ali je potom otkrila da li se zbog toga pokajala.

1/6 Vidi galeriju Sanja Maletić Foto: Jakov Milošević

- Iz ove perspektive, ja sam naravno posle toga opet zaradila mnogo novca, mnogo sam ulagala, mnogo i zarađivala, ali mislim da bi pesme "Ruzmarin", "S vremena na vreme" i "Mlađi"..., hit može da postane i ako ga izdaš za tamo neku šupu, "S vremena na vreme" je za sedam dana postao balkanski hit, To je razbilo sve živo, ne znaš šta te je snašlo kada te strefi tako jedan hit. Ja sam ga izdala za VIP, to je kuća koja je u to vreme bila novootvorena, mlada kuća i Jana je zbog istog problema otišla iz "Granda" i otvorila svoju kuću. Ja sam bila drugo ili treće izdanje.

-Iz ove perspektive, ja sam mnogo novca zaradila posle toga, mnogo sam se teško penjala tim stepenicama, mnogo je to drugačije kada si u "Grandu" i mislim da bi danas stvar za mene bila mnogo bolja da sam to progutala i pristala. Ne volim da kažem da smo neke zvezde, po tom pitanju sam skromna, ali mislim da bih bila mnogo viralnija, možda traženija i više plaćena danas, pričamo o poslu, jer gde je posao tu je i novac, sve bi bilo drugačije, put bi bio mnogo lakši. Ovako sam se dobro namučila. Trebalo mi je mnogo više vremena i mnogo više snage za ono što su dobijali za jednu emisiju u "Grandu".

Foto: Jakov Milošević

Šta je još ispričala Sanja Maletić pogledajte večeras u 23:30 sati u emisiji "Stars specijal" na Kurir televiziji, gde vas očekuju emocije, iskrenost bez zadrške i folk zvezda kakvu do sad nikada niste upoznali ni videli!