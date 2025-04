- E, jesam. Traže mi da im slikam stopala i da mi šalju hiljadu evra nedeljno, to sam dobila ponudu od nekog stranca. Ne mogu da razmišljam o tome da unovčim svoja stopala, to mi je onako malo perverzno. Dobijala sam i ono, pošalju mi: "Da li bi da se vidimo...". Ovo za stopala mi je stvarno najčudnije - rekla je Dušica, a onda je nastavila:

- Ja sam momka svog nedavno prenkovala, kako se već kaže, rekla sam mu da sam već otvorila to i onda mi je on rekao: "Šta si radila?", ja mu kažem: "Pa ne zna niko" i on kaže: "Je l' si ti normalna?", ja mu kažem: "Pa šta misliš, one cipele što sam kupila, odakle mi pare?", a on mi kaže: "Ma daj, šališ se", rekoh: "Naravno da se šalim".