- Nigde me nije bilo 13 godina jer sam batalila mikrofon i stavila kecelju. Ne mogu da me prepoznaju jer nisam više plava, vratila sam se u prirodnu boju kose. Jedino što sam radila na licu je japansko iscrtavanje obrva i usne, tačnije konture usana, jer sam oduvek imala pune usne. Sada punim 44 godine, a mene znaju iz perioda kada sam imala 28 godina, normalno je da me ne prepoznaju. Radila sam i botoks i to prvi put sa 40 godina, Anabela i ja smo zajedno išle - otkrila je pevačica pa se prisetila ljudi sa javne scene koji su je oduševili: