- Mislim da je sve samo ne 'alfa mužjak', alfa muškarac, s obzirom na to da je okružen ženama i majkom, koja inače vodi sve. Znaju svi iz Čačka ko je on, tačnije ko je njegova porodica, jesu oni uspešni, to stoji, ali tu ima dosa toga da se kaže - rekla je Jelena za Srbiju Danas i nastavila:

- Da su uspešni, to se ne može poreći, najveći je inicijator njegova majka, bavili su se tetoviranjem u Čačku u samim počecima, sve je to krenulo davno, barem ja nisam znala da on postoji uopšte, dok sada nije isplivao sa sve onom leopard bundom i postao čačanski Kim Kardašijan. Meni je sve to smešno, presmešno.