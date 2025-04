- Zašto ljudi kažu skromno u krugu porodice? Zar nije najlepša stvar biti u krugu porodice? - zapitala se Sanja, nakon čega je Jovanović konstatovao da se i ona udala u tajnosti.



- Normalno, ali ja sve u tajnosti radim, zašto da ne. Šta znači u tajnosti? Jednostavno ne pričam o tome. Nije me niko pitao, nisam nikome ni rekla i to je to. Ako te novinari ne venčavaju, onda te i ne razvode. Svako od nas ima pravo u nekom momentu i da se razvede i onda se ne pravi drama oko toga. To civilizovano uradiš.