- Mikiša je bio sa mnom 10 godina i ja sam 100 puta njemu rekla: "Svaka ti čast". I iako je bio u poslu, nije to toliko, nego koliko je muškarac jak u glavi - počela je Sandra, pa nastavila:

- Na početku niko nije znao da smo on i ja momak i devojka koji živimo zajedno, tad smo već sedam, osam godina bili zajedno. I dolazi gazda diskoteke koji njemu priča: "Jao brate, Afrika, top, 'ajde brate da mi 'završiš' Afriku". Njemu to priča. I ko u tom trenutku da razume posao? Neko bi ga nabo i ćao, ode posao, ode sve, više nikad ne bi ni pevali tamo.

- A moj Mikiša kaže: "Ma važi brate, ne brini ništa, srediću ti". I završi se svirka, mi krenuli kući, on mi priča to, ja ga pitam šta mu je rekao, a on kaže: "Pa šta da mu kažem, da se bijem sa čovekom?". Ali svaka mu čast, moraš da imaš želudac i da budeš jak i ko zna kakve situacije je imao a da ja ne znam - ispričala je Sandra u emisiji "Bunker".