- Taman kad nas je krenulo u poslu, ja sam zatrudnela. Đole je jedno vreme pričao: "Jao, pa gde baš sad!" Posle porođaja sam se promenila, ali sam dobila nove strahove. Prvih šest meseci bila sam u postporođajnoj depresiji. Epidural sam baš teško podnela, bila sam sva šlogirana i nisam tokom vožnje smela da gledam ni levo ni desno. Samo pravo. Bila sam mnogo nesrećna, a bebu sam toliko želela da je to bilo ludilo. Dojim dete, a suze same idu niz lice.

- Ugojila sam se 30 kilograma tokom trudnoće. Kad sam izašla, trebalo je da se vratim među devojke koji su 10 godina mlađe od mene i koje su mršave. Iz porodilišta sam izašla kroz podrume da me niko ne bi video. Baš mi je sve to bilo stresno, a u drugoj trudnoći sam se ugojila upola manje. Između sam imala taj pobačaj. Sad, kad se setim kroz šta sam sve prošla, nije mi dobro, ali me je donekle i ojačalo - ispričala je tada za "Republiku".