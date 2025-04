- U jednu ruku je poraz i on i ja imamo lepe primere kod kuće, jer i njegovi i moji su zajedno, imamo zaista zdrave porodice i takvi smo oboje bili. Mi se nismo uzimali da bismo se razveli, ali opet, Bog je imao neke druge planove, prepuštam se Bogu i njegovom sudu. Trudim se da prebrodim ovo što najbolje mogu...Zaista sam ga hvalila i sve što sam ikada rekla u medijima, tako sam i mislila. Nemam nijednu ružnu reč da kažem za njega, niti želim niti ima razloga. On ima najlepše srce i dušu koju sam ja upoznala, to i dan-danas tvrdim. Ne volim da ga spominjem da se ova tema ne nastavlja, da on i ja imamo svoj mir. Ja sam jedne strane tradiocionalista, a opet sam otvorenog uma. Mi smo se venčali u crkvi u Dubaiju, mi smo prvi par u istoriji koji se venčao u crkvi u Dubaiju, u grčkoj crkvi na srpskom jeziku. Mi nismo imali građansko venčanje, tu se sada kose, jedno je tradicija i vera, a drugo je što meni i njemu papir apsolutno ništa ne znači. Zajedno smo sedam godina, šest i po godina smo živeli zajedno. Zapravo, mi smo i pre svadbe živeli zajedno i mi to sve gledamo kao brak ili u ovom slučaju, vanbračnom zajednicom - rekla je pevačica.