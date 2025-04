Muzika je njegov život, a iako vodi računa sa kim se druži iz posla, on je brižljivo birao i sa kim sarađuje od kolega.

-Komponovao sam pesme za Đanija, Snežanu Đurišić, Viki Miljković, Suzanu Jovanović... Mnogi su me zvali da im komponujem, ali ja to ne radim. Ovima sam pesme poklonio. Sebi sam napisao mnoge pesme, dve sam posvetio Ipčetu, "Majka sina, a ja brata", "Nebo tajnu krije", pa "Venčajte me sa njenom lepotom", "Za društvo u ćošku"... Kompozitori su jako teški ljudi, pa sam odlučio da sam sebi radim pesme- rekao je jednom prilikom za Kurir pevač.