"Jela sam jednom u par dana, samim tim organizam gubi potrebu za hranom i nisam imala apetit. Kada sam shvatila ozbiljnost situacije shvatila sam da to moram da iskorenim u potpunosti. Padala sam u nesvest i svaki put kad se to desi ja narednih par dana povedem računa i posle se vratim na isto. Postupala sam veoma neodgovorno prema onome što mi je najbitnije, a to je moje zdravlje. Jako je teško iščupati se iz bilo kog oboljenja, a kamoli iz tog koji je u vezi sa psihom. Svaka devojka voli da izgleda mršavo, ali tanka je linija kada iz te neke normalne mršavosti skliznete u bolest", ispričala je ona svojevremeno da bi nakon nekog vremena na društvenim mrežama objavila: