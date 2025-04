- Nije istina da sam prve batine dobila kad sam bila trudna. Nije mi žao moje prošlosti, ona me je izgradila ovakvom kakva je sam sada, a iz svake štete čovek treba da izvuče korist, iz grešaka se uči. Sve to je mene oblikovalo. Ne kažem da bih volela da prođem opet kroz neke stvari, ali ja sam iz svega toga izvukla ono najbolje i ono što je najvažnije moje ćerke koje volim najviše na svetu. Kad su one u pitanju možda bih opet kroz sve to prošla - rekla ja pevačica.