Na samom početku je objasnila koji je to njen tip muškarca, i kako svako muško treba da se ponaša u javnosti i prezentuje sebe.

- Nisam ja za to da se muškarci farbaju, muškarci su jako šarmanti sa sedom kosom i sedom bradom. Volim autohtonog, neprskanog, domaćeg muškarca, sa nekom sirovom energijom. Da je muškarac u svakom mogućem smislu, da se ne licka i da ne pravi budalu od sebe, ali mora da vodi računa kako se oblači, ali ne sme da preteruje u tome. Žene su tu da preteruju, žene su lepe, a muškarci su muškarci. Volim da iz njih ide domaći seksipil - kaže Maletićeva.

- Moj muž je dobar lik, mi smo i drugari i supružnici, kao otac je fantastičan. Zaljubljen je u ćerku i to je čovek koji je ceo život bio slobodnjak, stalno je napolju bio negde. On nema ženu i brak iza sebe. Kod njega je ta sloboda bila puta deset, ali sada je to čovek koji u osam sati gasi telefon i baš ga briga da li će neko da zove - kaže Sanja i dodaje: