– Poprilično sam se napio za svoju svadbu, jednog dela se čak i ne sećam, a to je šampanjac. Ja sam dan posle pitao zašto nije bilo šampanjca, a moja žena mi je odgovorila kako je bio i da imamo kod kuće flaše sa našim imenima. Ja se toga ne sećam (smeh), to je jedini deo koji ne znam da je bio. Ceo dan sam bio veseo, niko nije primetio da sam ja popio jer sam inače veseo. To je bila mala crna rupa.