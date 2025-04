On je zajedno sa bratom Radetom radio na velikim hitovima za druge izvođače , a sada je otkrio zanimljivu priču kako je pesma „Ljubi me po sećanju“, koju danas svi znaju u izvođenju Adila Maksutovića , skoro završila u nečijim drugim rukama.

–Mi smo muziku i aranžman radili za druge izvođače podjednako kao i za sebe i dok smo radili pesmu „Ljubi me po sećanju“ mi smo videli samo Adila da to peva i nikoga više. Kada sam ga pozvao da čuje pesmu dopala mu se, ali nije odreagovao na prvu jer je u tom trenutku želeo bržu pesmu. Međutim posle desetak dana me je pozvao i pitao da li sam prodao pesmu i posle je i album nazvao po toj pesmi tako da to je bila sudbina- ispričao je Saša nedavno.