- Nećemo puno da pričamo o tome, već sam napravila haos , ali sada sam prikočila, veza mi trentno veoma škripi, nismo u sjajnom odnosu, ali videćemo. Zvao me je da idem u njegov klub, pevao je Sloba Radanović , ali nisam htela, jer nije to iskreno. Ne bih rekla razlog, jer smo se dogovorili da o tome ne pričamo javno - rekla je Stanija pa je dodala:

- Bolje bi bilo da se umešala neka druga žena, nego ovo što se desilo. Važno je da ne dođe do svađa i do povišenog tona, sve može lepo da se reši.

- On jeste ljubomoran, a ja sam tolerisala to što se on bavi njegovom bivšom, a on jeste bolesno ljubomoran, desilo se da sam bila sa mamom na jogi, pa smo produžili trening pola sata, a on je meni ljubomorisao što smo produžili pola sata - kaže starleta.