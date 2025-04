- Tada je bio rat u Bosni i ja sam bio bez struje i telefona, Arkan je pokušavao da dođe do mene zbog tih pesama, ali je na kraju došao do mog menadžera na Palama i tražio da ih kupi, i ona ih je otpevala. Arkan je te pesme platio i meni se debelo odužio. Zvao me je kada se malo smirio rat i obezbedio mi je da spavam pola godine u hotelu Jugoslavija, dobio sam sobu da živim. On je bio zaljubljen u moje pesme, posebno te dve koje je Hanka otpevala - izjavio je roker za Informer.