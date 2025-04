- Mene su i novinari zvali nakon njenog nestanka da me pitaju da li ja nešto znam o tome. Marijana i ja smo se nakon izlaska iz rijalitija videle samo dva puta, kako bi nesuglasice koje smo tamo imale rešile. Mi ni tamo dok smo bile nismo bile nešto specijalne bliske. Tu su bile čarke, svađe, bila sam upletena ni kriva ni dužna u tu priču s Nemešom. Kad sam izašla i videla naslove u novinama, shvatila sam da smo radnja dešavanja u rijalitiji bili Nemeš, Marijana i ja. Na pola rijalitija je potom ušao Vladimir Tomović s pričom ti se sviđaš mojoj mami, ti ćeš biti moja žena, počeo me je muvati i onda je on razdvojio Nemeša, Marijanu i mene (smeh). Nas dve uopšte nismo bile bliske tamo, čak smo imale i incident zbog čega je ona mene kasnije zvala da mi se izvini. Opsovala mi je majku, a moja majka nije živa. Stvarno bezveze. U spoljnom svetu smo se videle nakon rijalitija, nakon toga se pomirila s Nemešom, ostale smo bez kontakta i njoj se gubi svaki trag. Posle toga se ponovo udala, šta se tu desilo ne znam. Nije mi bilo prijatno kad sam čula. Predugo nje nema da bi postojala mogućnost da je živa, suludo je da imaš dvoje dece i da godinama ne dolaziš kući - rekla je Bojana, a spomenula je i Nemeša: