- Iskreno, ja nikada to nisam radila. Slučajno me je žena zaustavila i počela da priča. U jednom momentu sam se naježila kada me je pitala za neke stvari iz života koje mi se trenutno dešavaju, a o tome skoro niko ne zna. Za udaju, videćemo, oktobar je veoma blizu. Možda je to pogrešila, ali nikada se ne zna. Kada mi je rekla da ću roditi sina, otopila sam se, to mi je velika želja - ispričala je tada za "Republiku".