- To je još sveže, 5. januara se to dogodilo. Bila sam u Americi tada i to je razlog više što je to meni to toliko teško palo. Moj tata je imao 76 godina i bio je bolestan, ali on ti je bio u fazonu da sve zna bolje čak i od doktora. Bio je tvrdoglav, ali jako pravičan i emotivan. Poslednjih meseci više nije mogao da me dočekuje, onako, baš se mučio i ja sam se tu uplašila jako. Znala sam da svi mi jednog dana odlazimo, ali nisam želela da to bude moj tata - rekla je Marijana.