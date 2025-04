- Nismo protiv kulturnih manifestacija koje se održavaju u Dragašu. To su tradicionalne proslave koje se održavaju od 6. do 10. maja, održavaju se na otvorenom, u 4-5 mesta u regionu Gore, ali sada se intenzivno promoviše planiranje koje nije u vezi sa tradicijom i lokalnim identitetom koji se godinama čuva uz podršku opštine - rekao je on, dodajući da je ova manifestacija Carclanim stvorila rizik od promotivne manifestacije - prenosi "Koha".