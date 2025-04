- Nisam, naravno, mogla sa tri i po godine da podignem kolevku. Ne znam kako sam se kroz to staklo provukla. I dan danas imam ogroman ožiljak na stomaku. Skočila sam kroz prozor, to je bila prizemna kuća. Sećam se slike, krenula je da šiklja krv, ja držim rukom. Majka me ugledala i odmah je ispustila kese.