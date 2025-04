Uvek su vodili brigu jedan o drugome. Tada su bili plavušani, a kako se vidi na fotografiji, braća se drže za ruke, i ova uspomena je baš nastala u Drvaru, njihovom rodnom gradu. Koliko su bliski govori i to što jedan od njih, drugome ljubi ruku i čvrsto je drži.

Nekoliko dana kasnije došlo je do komplikacija i obojica su ostali bez vida. Iako se pravi razlog zbog čega su blizanci ostali slepi samo nagađa, braća ne vole o tome da prčaju.

- To je nepažnja. Sada, koga… Nisam nešto detaljisao i raspitivao se čija. Da li je lekar, da li je medicinska sestra, nisam ulazio u to. Bilo je to rođenje pre vremena. A, da je bila nepažnja, bila je - rekao je pevač jednom prilikom za medije.