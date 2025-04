Pevačica je ugostila novinare na jednoj luksuznoj lokaciji pored reke, a povod okupljanja bila je njena nova pesma "Lumpe, lumpe".

Slušaj vest

Sandra Afrika ugostila je novinare na jednoj luksuznoj lokaciji pored reke, a povod okupljanja bila je njena nova pesma "Lumpe, lumpe". Pevačica se ispred mesta promocije pojavila u letnjem stajlingu, iako je napolju bilo hladno. Kako je rekla u intervjuu, ona je odabrala baš tu kombinaciju za ovakav prostor i ne bi je promenila ni da je sneg pao.

- Još pre nekoliko dana sam odlučila da ću ovo da obučem za danas. Stajling je u skladu s pesmom, ali vreme me nije podržalo. Bilo bi stvarno bez veze da sam došla u jakni pored ovog bazena i pogleda na reku - počela je Sandra.

Pesma je ujedno i najava za novi album.

- Da ova pesma je za pred leto, a album je u pripremi. Polako snimamo pesme, nakon radnog leta ulazim u studio i stiže album.

Pesma ima posebnu koreografiju, da li si možda videla kod tvoje koleginice Didi Džej taj trend?

- (smeh) Nisam kao moja koleginica pripremala koreografiju mesecima, ali znam za tu njenu i negde su nam slične, samo što ja nisam sarađivala sa svetskim facama. Imala sam i ja svog koreografa, on je u spotu čak. Ja sam ovo radila da ta koreografija bude vesela, zezancija i da može svako da je nauči. Tu su tiktokeri koji me podržavaju i koje sam ubacila u spot. Svi smo se dogovorili da imamo tiktokere.

1/9 Vidi galeriju Sandra Afrika Foto: ATAIMAGES

Karijeru si započela pre 18 godina. Tad je reklama bila drugačija nego danas. Kako si uspela da se uklopiš u ovaj novi trend?

- Sad je tako kako je, i ja učim, trudim se. Tiktok je stvarno zabavan. Nema razlike u tome šta je jača reklama, ali mislim da bude viralnije ovako kada smo na mrežama, a ne na TV. Nije lako, stalno se nešto snima, stalno nešto novo. Danas sve brzo dosadi, tamo gde se šareni, već se ide dalje. Teško je, ali je zanimljivo i daje rezultate.

Ranije nisi ovoliko često snimala pesme i izdavala albume. Prošle godine si izbacila album, sada opet najavljuješ album. Kako si došla do te odluke?

- Danas sve ide mnogo brzo. Ranije je bilo mnogo lakše. Snimim jedan hit i radim na toj jednoj pesmi šest, sedam godina. Prošle godine sam objavila album, a mene ljudi posle tri meseca pitaju kad će nešto novo. To nije lako, to košta, to traži vreme, živce, volju. Novo vreme melje.

Da li si čula nove pesme svojih koleginica?

- Jesam, sviđa mi se ova nova od Tamare Milutinović, ali opet se vraćam na Tiktok, pošto sam često tamo, meni se sad pojavljuju neke stare pesme koje smo svi zaboravili i ja sad samo to slušam. Te stare zaboravljene hitove.

A šta kažeš na to što mnoge tvoje kolege snimaju spotove pomoću veštačke inteligencije?

- Meni se to ne sviđa. Okej je ovako kao fotka ili nešto, ali za spot, mislim stvarno... To gubi kvalitet, pevač gubi identitet. Nisam za to.

Da li je tvoj život lumperaj kao što tvoja pesma kaže?

- Pa jeste. Mislim, ima tu i mira i mojih pet minuta, ali uglavnom je sve lumperaj.

Gde se skrivaš kada poželiš da se skloniš od svih?

- Pa u svom stanu. Tu sam napravila svoju oazu i sve kako meni odgovora. Kad god poželim da se isključim, navučem zevese, umotam se u ćebence i nema me danima.

Tvoj pas ljubimac je malo besan i nervozan. Zamalo da nas gricne. Na kog je pokupio tu narav?

- Na gazdaricu, s kim si, takav si. Često sam nervozna. Mene nervira kad mi neko nešto naređuje, šta treba da radim, i ta pravila neko da mi postavlja. Ceo život imam nekog za vratom ko mi daje smernice i to me mnogo nervira, i ako je to za moje dobro, ja volim ponekad i da pogrešim.

Ti si jedna od retkih koja je s bivšim partnerom ostala u odličnim odnosima i vrlo ste bliski. Da li ti taj odnos s njim možda pravi problem u izboru novih partnera?

- Pa, složiću se s tim. Da. Mislim, Mikiša i ja smo se na ljubavnom planu razišli, ali u poslovnom savršeno sarađujemo. Ima toga da to utiče malo na moje buduće partnere, ali svakako mi on neće izabrati partnera. Mikiša i ja se nikad nećemo rastati. Ni za 80 godina! Ja sam srećna što imam takav odnos s bivšim partnerom, jer mislim da je to zdravorazumski.

Foto: Kurir