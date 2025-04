"Kada smo počeli da se zabavljamo, Milan je živeo kod mene u stanu. Nije bio u dobroj finansijskoj situaciji jer je sav novac trošio na putovanja i izlaske. Tada sam ga izdržavala, i on to danas svima otvoreno priča, bez stida. I ne treba, jer smo sve što imamo stvorili zajedno", ispričala je Borjanova svojevremeno.

Snežana je objavila fotografiju sa najboljim drugom ispod koje je do detalja opisala kako ju je Borjan rasplakao samo par sati pred venčanje i ko joj je pomogao u tim momentima.

"Moram da napišem jednu anegdotu o mom najboljem prijatelju. Na dan moje svadbe ulazim u hotel, par sati pred venčanje, a moj iskreni muž me pogleda i kaže 'frizura i šminka su ti užasne, izgledaš kao neka baba'. Da, verovali ili ne, to mi govori na dan svadbe, tri sata pred venčanje", započela je.

"Za pet minuta crnilo od šminke mi se slivalo niz celo moje lice od suza a punđu sam počupala. Ovaj čovek je uspeo da me smiri, našminka prelepo i od tih počupanoh ekstenzija napravi predivne lokne. Kako je u tom ludilu i stresu to uspeo ne znam a mislim da ne zna ni on sada posle šest godina. Pa zamislite koliko ga volim", pisalo je u objavi Snežane Borjan, koju je objavila 2022. godine.