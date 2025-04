Ena Čolić i Jovan Pejić Peja , iako je delovalo da će do kraja "Elite 8", pa i nakon iste, nastaviti svoju ljubavnu romansu popločanu ljubavnim pločicama, no, međutim, Vaskrs je promenio sve .

- Šta da ti kažem?! To je ono toplo-hladno, mislim da jeste definitivno raskrstila. Ono što objašnjava Jovan po kući, jeste da joj se sada otvaraju oči, sada je sve jasnije, on je možda pokazao svoje pravo lice. Ona ga jeste podizala, a sebe spuštala, možda je do sada razočarana - rekao je Dejan, a onda se osvrnuo na vaskršnju čestitku:

Rastanak od vrtića, jeste...Pismo nije samo od Enine sestre, to je komplet od porodice, učestvovali su i Enina majka i otac. Ja sam odmah rekao sestričini da je po meni to malo grubo, nisu oni to tako mislili, ali to je ono što je Ena rekla da ona zna šta oni misle. Malo je Ena tvrdoglava, ne sluša ljude sa strane. Odavno smo mi, još od Nove godine pružamo šansu nanovo i nanovo, ali mi kao porodica ne podržavamo tu vezu. Nisu ga ni za Novu godinu pozdravili, to je ona pogrešno pročitala i skontala. Jedna je majka, ipak Enina majka vidi nešto drugačije.