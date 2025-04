- Bio je letnji period. Bila sam jako umorna i htela sam da preparkiram auto, tu je bio most bez ograde. Ja sam se lepo parkirala i htela sam da krenem. Međutim, neke žene su stajale i pitale me: "Otkud ti juče smo bile na nastupu". Ja gledam u njih, totalno sam zaboravila na most, samo sam nestala. Polomila sam ruku, skočni zlob i četiri rebra. Nisam ni stigla na drugu tezgu - rekla je pevačica, a potom se prisetila druge nemile situacije kada je umalo nastradala na nastupu, jer je splav počeo da tone: