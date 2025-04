- Dobar deo mog života su obeležili mafijaši i njihove žene, družio sam se sa njima. Posao koji sam radio mi je dao tu prednost. U vreme kada sam se družio sa njima to su bili pravi mafijaši, ovo sada ni nemaš prave mafijaše, imaš možda dvojicu da su jaki, ovo sve smejurija. Nikada se nisam družio sa dilerima, nego sa pravim mafijašima, to su prava gospoda bila... Bio sam bliži sa njihovim ženama, nisu me vodili kad su sa ljubavnicama, jer su me njihove žene zavolele i uvek sam gledao da ispoštujem i da ne idem na dve strane. Ne možeš da budeš i za popa i za lopova dobar, uvek sam gledao da budem dobar sa tim ženama, imao sam dobre koristi od njih finansijske. Dobio sam poštovanje i dobru zaštitu, niko nikada nije smeo popreko da me pogleda, a finansijski su mi mnogo pomogli... Ja to ne mogu ni da izračunam, to su basnoslovne cifre, da sam bio pametan kao sada, mogao sam da imam 5-6 nekretnina dobrih u Beogradu - rekao je Milan, a onda je dodao: