Saša Kapor proslavio se učešćem u muzičkom takmičenju " Zvezde Granda ", a malo ko zna da se on može pohvaliti i fakultetskom diplomom.

- Upisao sam Mašinski fakultet u Beogradu, gde sam bio dobar student i uspešno upisao treću godinu studija, 2008. godine se prijavljujem na takmičenje i tako ljubav prema muzici me je odvela daleko od fakulteta. Sve vreme moje karijere u podsvesti sam želeo da mi se pored ljubavi za muzikom ostvari i druga ljubav, a to je ljubav prema vazduhoplovstvu, tako da sam školovanje nastavio na Fakultetu za civilno vazduhoplovstvo- rekao je on jednom prilikom, a potom se pohvalio po završetku studija.