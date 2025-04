LJUBA PERUĆICA IZVEO ŽENU I BEBU IZ PORODILIŠTA, OTKRILI SVE O POROĐAJU I PRINOVI: Nije bio PLAN, ali su morali da me USPAVAJU! Foto: ATA images

Ako ispustiš prve reči, prve korake… Nema ništa vredno, nikakav novac koji može to da nadoknadi. Supruga me uvek čeka kada sam na poslu i mislim da se nikad nije desilo da me ne dočeka budna kada se vratim. Imamo te neke naše male rituale - rekao je Perućica za medije.