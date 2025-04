Darko je na Instagram okačio fotogrrafiju sa plaže na kojoj je Tijani ispod kratke marame sevnula zadnjica, a on je čvrsto obgrlio oko struka.

- On je uvek tu, moja je podrška i stvarno više ne idem sama. Imam osećaj da sam na sigurno i stvarno sam zadovoljna. Živimo zajedno, prvi put nisam očekivala da će se sve to brzo tako desiti. Mi se poznajemo pet godina i to je samo od sebe nekako prirodno došlo. Dobro je, ne svađamo se, uživamo u svakom danu. Sada planiramo neka putovanja, svašta nešto, u suštini lepo je. Što se svadbe tiče, ne znamo ništa o tome - rekla je pevačica, pa se nasmejala na pitanje o prosidbi: