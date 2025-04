- Voliš sve te opasne, te ljubavnice, one u tebi vide štit od svega, da ih nasmeješ i bogato udaš, a šta se dešava sa onim zanatom nama najpoznatijim, mnoge javne ličnosti stavljamo u taj koš. Kakve to veze ima s tobom? - pitao je Nemanja.

- Kaže: "Ovaj što si ga upoznao, on zarađuje tako što se bavi jednim poslom, a u tebi smo videli da ti to možeš da radiš", kaže: "Ti da radiš za klijente samo koje ti biraš", rekoh: "Molim?", kaže: "mi ćemo da uložimo u tebe, u garderobu, u teretanu da ideš, ne moraš da budeš s kim nećeš", kada sam video koliko je sati, odmah sam zamislio kako me hapse. Ja sam njih vremenom izbegavao. Ispričam ja to mojoj mami, ona je bila u tom strahu, kaže: "S kim se ti družiš?"...Meni je sve krenulo otkako sam došao na televiziju Pink. Moj ulazak u rijaliti je bio mač sa dve oštrice, kada sam bio najbolji u svom poslu kao novinar - rekao je Milan.