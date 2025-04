- Poznanstvo sa Cecom je otpočelo u "Zvezdama Granda", kada mi je lično Saša Popović nju dodelio za mentora i ubacio u njen tim. Brzo sam joj postao favorit, a tome svedoči činjenica, da se sa mnom na probama konsultovala oko pesama koje treba da da drugim takmičarima da pevaju, što se ponovilo i u sledećoj sezoni. Prozvala me je džuboks zbog poznavanja pesama i žanrova, Spasioče naš, tako me je najavila. Nakon takmičenja, zvala me je da pevam na mnogo njenih proslava, čime mi je ukazala posebnu čast - istakao je Aleksandar.