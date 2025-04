Tokom prethodnih godina o toj nekretnini bilo je raznih spekulacija, pa je ekipa Kurira letos dok smo boravili u Crnoj Gori posetili smo naselje u kom se nalazi kako bismo proverili šta se zaista dešava sa imovinom pevačice

Slušaj vest

Svetlana Ceca Ražnatović je 1996. godine od supruga Željka Ražnatovića Arkana dobila stan u Bečićima na Crnogorskom primorju.

Tokom prethodnih godina o toj nekretnini bilo je raznih spekulacija, pa je ekipa Kurira letos dok smo boravili u Crnoj Gori posetili smo naselje u kom se nalazi kako bismo proverili šta se zaista dešava sa imovinom pevačice.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Kada smo stigli u skromno naselje, pitali smo ljude na koje smo naišli kako da dođemo do Cecinog stana, a odgovor smo odmah dobili:

"Kad vidite velike prozore od poda do plafona, to je to."

Kada smo došli do zgrade na kojoj su mali drveni prozori s drvenim kapcima, videli smo da se samo Cecini razlikuju, kod nje su u pitanju PVC stolarija i roletne.

1/7 Vidi galeriju Ceca Ražnatović Foto: Kurir, Kurir, Nemanja Nikolić, Antonio Ahel/ATAImages, Nenad Kostić

Uočili smo starijeg gospodina, kog smo pitali da li je imao prilike da sretne pevačicu i njenu porodicu.

- Ja sam ovde od dvehiljaditih. Moja terasa gleda direktno u njihovu, ranije sam ih često viđao, u poslednje vreme ne. Prošle godine smo videli parkirani crni džip, pretpostavili smo da je ona tu - počeo je priču komšija, pa se prisetio perioda kada su Anastasija i Veljko bili deca.

- Često su dolazili kad su bili klinci. Sad su odrasli ljudi, imaju porodice, pa im ovo mesto više nije atraktivno. Pravili su često žurke, čula se buka, ali to su mlada deca, razumljivo je. Sad su baš dobri, nisam verovao da će izrasti u takve ljude. Jednom je došla policija, a Veljko je izašao kroz prozor, pa niz oluk da bi im pobegao. On onako žilav i mršav, šta je to za njega. Gledao sam s moje terase, bilo mi je smešno - priča naš sagovornik.

Foto: Damir Dervišagić

Iskoristili smo priliku i da ga pitamo za informaciju da li je Ceca dozidala nekoliko kvadrata, a kad je nedavno poželela da proda ovaj stan, upravo zbog tih nekoliko dozidanih kvadrata nije mogla da legalizuje nekretninu.

Foto: Printscreen

- Pa nije baš da je samo njen stan nelegalizovan, ovde je celo naselje takvo. Pre šest godina smo dobili obaveštenje da svi moramo da legalizujemo nekretnine, ali je bilo po kvadratu 200 evra, što nije realna cena. Cela ulica se pobunila i još se ništa nije desilo povodom toga. Čekamo da nam odobre zahtev na 100 evra po kvadratu. A to da je dozidala još nekoliko kvadrata, takvo je naselje, to ovde može. Evo, sve ove zgrade oko nas, sve je to sazidano bez ikakve dozvole. Ja imam garsonjeru u jednoj od ovih novih zgrada, koju izdajem turistima, i to isto nije legalizovano - završio je priču komšija.

Svratili smo i do prodavnice, gde nam je prodavačica rekla da je više viđala Cecinu decu nego nju.

U poslednje vreme ih nismo sreli. Ranije su stalno dolazila deca. Anastasija je bila divna devojčica, sada je prava mlada žena. Veljko je u ono vreme bio pravi buntovnik, voleo je žurke, provode. Iskreno, mislila da će on otići nekim lošim putem i da će biti taj lik iz noćnih života sklon problemima, međutim, sve nas je iznenadio. Tako mlad, a već velika porodica i život na selu - rekla nam je prodavačica.