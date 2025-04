- Ja sam njemu jako brzo rekla "to je to". Iako sam govorila da nikad neću da se udam, on je prvi čovek sa kojim ja to mogu da zamislim da se to u bilo kom slučaju dogodi. Ne kažem da se udajem, imam malo godina za udaju, ali za sada bih rekla da je on taj pravi - rekla je Ruža i otkrila da li je "kupuje" malim znacima pažnje ili više voli skupocene poklone: