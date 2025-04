- Nismo došle do te teme. Nisam smela da pričam ni sa Ivanom. Telefon nisam ni videla, bili smo ujutru kući - rekla je Ana.

- Rekli su: "Ju, šta ti uradi ona bu*ala. Čuvaj se one bu*ale". Mile je jako ljut. Rekao mi je da te podsetim šta ste pričali. Svi su ljuti sem Slađe, pozdravila te, rekla je: "Pa nije je*bo" - rekla je Ana.

- Ja ne mogu da ti kažem da si super i da ostanem sa tobom, a da posle napraviš s*anje. To što se grlimo i ljubimo, moji su zgroženi. Ivana mi je prepričala prepisku sa jednom iz Sombora. Ivana mi pokazala prepisku, videla sam, prvi si se javio devojci. Ne možeš da me lažeš jer sam videla, ima crnu kosu. Pričao si joj da ulaziš u Elitu 8, bićeš poznat, ona te pitala: "Kako si uspeo", a ti si rekao: "Preko devojke, ona je poznata". Posle toga ti je rekla da ti ne pravi problem zbog devojke, a ti si joj napisao: "Ne, videćemo se kad izađem iz Elite, niko neće znati", poslao si joj broj telefona. Rekao si joj da izlaziš da se čujete na dva minuta, rekao si joj i kad izađeš da ćete ići zajedno na odnos, a ona te pitala: "Kako ćemo kad imaš devojku",a ti si rekao: "Ona za to neće ni znati" - rekla je Ana.