-Znam sve njene pesme. Čoveče, znaš li ti, kad smo mi sedeli i... Ovo moram da ti priznam. Mi smo sedeli i biramo šta ćemo da radimo. Pušta ovaj moj drug pesme, a ja u fazonu: "Čoveče, koliko hitova...". Pazi, to je od početka 2000-ih godina do danas. Znači, to je hitova neverovatan broj. Za neke pesme ne znam kako se zovu, ali ih sve znam.

-Ja inače taj koncept pratim jako dugo, volim taj SoundClash generalno, i bio sam oduševljen kada se pojavila prilika da kod nas to uopšte naprave. Onda možeš da zamisliš moje oduševljenje kada su me pozvali, i kada sam saznao da je Seka prekoputa... U ovom trenutku ništa bolje nisam mogao ni da zamislim. Neverovatno je koliko smo se mi lako dogovorili oko svega. Ona je stvarno žena kraljica. Toliko zrači tom sigurnošću, negom... - rekao je Rasta.

-Mnogo se radujem svetu tome, pogotovo zato što ću prvi put raditi sa bendom. To do sada nisam radio! (smeh) Nemam harmoniku, ali ću imati trubu, tako da... Biće jako zanimljivih stvari, biće nekih baš, baš neočekivanih iznenađenja što se mene tiče. Najvažnija stvar će biti ta što će to biti dobra muzika, pogotovo zato što je to idealno mesto i prilika gde to može da se pokaže - istakao je Stefan kod kojeg su pripreme za muzički događaj godine u Luki Beograd već uvekiko počele.