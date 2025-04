Prilikom izlaska iz lifta na aerodromu, Đurišićeva je išla za Vanjom dok mu je ponavljala da je sačeka, za šta on nije mario mnogo, što je pevačicu dodatno iznerviralo. Išla je za njim, dok je on koračao ka automobilu i ponavljala mu je "stvarno je strašno", dok je pokazivala rukom prema njemu, a kada se približila kolima dala je kofer prijatelju i rekla:

- Pa, eto, šta je bilo. Sa mnom neće moći. Sve ti j****, hoću da se pokupiš i gubiš iz mog života! To nevaspitanje - vikala je ona tada, a kasnije je rekla da je to normalno za parove.

- Znate kako, svako se svađa! Ko se ne voli, taj se i ne svađa! Spremam koncerte sada, prodali smo sve, biće to jedna dobra pop-folk žurka. Ne prepuštam ništa slučaju. A privatno to, ta neka pitanja, to nije primereno da me pitate sad - rekla je posle nekoliko dana.