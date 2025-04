- Mi mislimo da je to kao na filmu. Međutim, ispostavilo se da je ona jedna pristojna i prizemna osoba. Sve što je bio problem u zgradi, ona, zapravo njena sestra Maja se uključila iako im to nije obaveza jer su podstanari. Ja sam ostala zatečena da ona nije kupila stan nego iznajmila. Priznajem, imala sam predrasude o njoj i grdno sam pogrešila.

- On je dobar frajer, možda nije iz njena branše kako je bio slučaj ranije ali to je i bolje. Rada je super, uvek je viđamo tu u okolnom kafiću sa njim ili sestrom. Nikada nije odbila da se slika sa nekim, čak i kada je prekinu dok jede, a to je nepristojno. Kada se doselila ovde, tek tada smo videli koliko je teško biti javna ličnost jer ona nekada pospana ujutru dođe da popije kafu, u helankama i bez trunke šminke, a onda joj neko priđe da joj nešto priča i slika se. Ljudi nemaju osećaja, stariji joj dele savete koje nije tražila.