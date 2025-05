- Bilo je svašta. Više prijatnijih stvari nego onih neprijatnih. Radovao sam se petku i suboti jer, kao što sam rekao, ja sam radio te druge smene. Nudili su mi više para da prođem na crveno. Bilo je raznih ponuda od žena, to moram da priznam, i to je neizbežno. Nekad me je bilo sramota da pričam šta mi se sve dešavalo jer mi ljudi ne bi verovali. Dešavalo se i da mi uđu pijani i povraćaju. Tog pijanog Šveđanina i danas pamtim jer sam zbog njega i prestao da se bavim tim poslom. Ušao je u vozilo, seo pozadi i u toku vožnje počeo da povraća. Na sve to, plaćao je karticom, znači, opcija za bakšiš ne postoji. Tad sam odvezao auto u garažu i bratu dao ključeve i rekao da sam ja s taksiranjem završio. Mislim, nije on ključan razlog, ali je ta situacija s njim bila kap koja je prelila čašu.