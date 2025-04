- Početkom 2019. imala sam mnogo problema sa kilažom. Bila sam i otečena jer se nikada nisam bavila sportom pa mi je i to utucalo na povećanje težine. Do 33. godine me je služila genetika i mogla sam da jedem koliko sam htela, ali poslednjih godina to nije slučaj. Tako sam sa konfecijskog broja 36 došla do 40- rekla je Dušica, pa je otkrila šta je bio hitni razlog da se baci na dijetu: