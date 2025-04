- Zameram joj na tim halterima, voli da se razgoliti, grudi da razgoliti, tur da razgoliti, ali nema razloga. Dosta su ljudi videli, već 20 i kusur je ona na sceni i stalno to gledaju, daj da vide nešto drugo. Pesmu volim da joj pohvalim, kod oblačenja uvek imam neku zamerku, imam nekad i kod pevanja, ali ona kaže da to tako treba, kad je to već snimljeno šta je tu je, ali imam pravo da kažem svoje mišljenje - priča ona i otkriva kako Nataša reaguje na kritike: