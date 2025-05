- Napisala sam tri ista pisma, prevela ih na arapski i jedno poslala šefu DB Libije, jedno šefu njegovog kabineta a treće sam držala u tašni da njemu dam ako budem imala prilike. Stavili su nas novinare u autobus, pokrili su prozore da ne bismo videli gde idemo . Kada smo izašli, videli smo ogroman ćilim na čijem je jednom kraju bio tronožac. Mi novinari smo klečali na ćilimu , sve je to on osmislio, a iza nas su bili tonci i kamermani. On se potom pojavio, dolazeći iz neke daljine. Digla se prašina. Došao je ispred nas nekim američkim kolima. Seo je na taj tronožac. Imao je na sebi neke dobre papuče, pretpostavljam italijanske. Prva sam se ja javila i rekla da dolazim iz Jugoslavije, i pre nego što sam mu postavila pitanje ja sam mu dala ono treće pismo - kaže De Vinča u emisiji "Lučić Inserti".

- Sutradan, posle tog događaja kada sam mu dala pismo, sedela sam sa našim tadašnjim ambasadorom, pisli smo viski, kada je u jednom trenutku upao moj tonac i rekao – došli su po nas. Pitam šta su došli, a on mi kaže kako nas pukovnik čeka. Odvezli su nas do neke zgrade i uveli u jednu prostoriju da ga sačekamo. Dok se tonac nameštao ja uzmem da šetam po toj prostoriji, i izvirujem kroz neka vrata. Tada sam ga videla kako se češlja i namešta frizuru. On mi uhvati pogled i pozove me da dođem. Zamolio me je da intervju bude bez kamere, nije hteo da se slika. Jedva sam ga nagovorila da pristane - ispričala je ona.