"Srednju školu sam završila vanredno, sa 15 godina sam se preselila u Podgoricu i počela da radim u jednom kafiću. Sa 18 godina me je jedna drugarica pozvala i pitala da li hoću da radim u Turskoj, ja je pitam šta da radimo, ona kaže idemo da pevamo. Pre toga smo se mi upoznale na jednom vašaru u Žabljaku gde sam prvi put pevala. Jedan kolega me je zvao i kaže mi da mu treba pevačica, a čuo je da bi ja volela da pevam, i pita me da li imam mikrofon – ja mu kažem ‘kako nemam’, a ja stvarno nemam i onda otvaraj oglase i traži polovan mikrofon i tu ti ja počinjem karijeru. Malo sam pevušila po podgoričkim kafanama, radila sam i promocije pića", počela je Jasna i dodala:

"Ima svega, gde nema. Ima i te kako, ali oni mnogo poštuju žene, veliki mangupi i uvek će stati uz tebe. Ja sam jednom jedva živu glavu izvukla zbog jednog kriminalca sa kojim sam danas prijatelj. To je bio moj treći dolazak u Istanbul i kada on dođe zna se da zarobi muziku, svi pevaju za njega i niko ne sme da mrdne. Sedi jedan njegov prijatelj pored mene i on meni kaže ‘ustani pleši sa njim’ – ja reko ‘ja da ti plešem, neka pleše sam’, a mene harmonikaš gura i kaže mi ‘ustani da ne rade pištolji’, ja kažem neću da ustanem, bila sam mnogo eksplozivna", pričala je pevačica i nastavila:

"On vadi pištolj i kaže mi da me popne na sto, ja mu kažem ‘sestru tvoju, pa je penji na sto’ – nastaje tajac u kafani, muzika staje i on meni kaže ‘znaš ti ko sam ja’, a meni kada to kažeš automatski mi se diže kosa na glavi. Ja mu kažem da me ne zanima ko je on, a koleginica mi očima pokazuje da ćutim i on repetira pištolj i meni u glavu i ja mu kažem ‘šta ćemo sad? Ti mene ubiješ, dođe neko moj ubije tebe, tvoj mog opet i u krug’, on meni kaže ‘ti si stvarno luda’ i ustaje i pruža mi ruku i kaže ‘svaka ti čast, ti si jedina žena koja se meni za 57 godina suprotstavila, šta ti god treba u životu ja sam tvoj brat’ i ja mu kažem važi. On je u tom delu života sa druge strane zakona veliko ime i danas smo prijatelji" - priznala je Jasna.