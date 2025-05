- Htela sam da to nekako obeležim, još uvek smišljam. Tu su se našli neki moji prijatelji iz struke, novinari, novinarke koji će mi pomoći, pa valjda ćemo do novembra imati čvrstu ideju. Biće tu i neka nova pesma, jer pesmom sam započela karijeru, pa ću pesmom i da je završim.

- Ako me je neko saplitao i smetao mi, nisam se trudila da imenujem tu osobu i prelazila sam preko toga. Smatram da kako zračiš, tako i privlačiš i koliko dobro radiš, toliko će ti se i vratiti. I uvek je tako bilo. Verovatno je bilo koleginica i kolega kojima sam nekad smetala, ali smatram da to postoji u svakoj profesiji. Ne treba obraćati pažnju na to, nego raditi na sebi i biti najbolja verzija sebe. I onda "doviđenja", mogu da ti pljunu pod prozor. Nisam imala vremena da razmišljam, samo sam radila. Već 50 godina sam aktivna, a polovina toga je bila u onoj velikoj Jugoslaviji. Radila sam od jutra do sutra, nisam imala vremena da spavam a kamoli da razmišljam o tome da li me neko voli ili ne. Uvek će biti onih kojima smetaš jer nikad neće biti dobri kao ti.