Nemanja Stevanović odlučio je da spakuje stvari i s porodicom se preseli iz Srbije u Crnu Goru, kako bi uživao u primorskom životu. Zato će Prvi maj provesti uz more, plažu i sunce.

- Postoji mogućnost da ću raditi za Prvi maj, a dolazi nam i familija iz Srbije pa ćemo se družiti. Mi pevači svaki praznik kada provodimo radno. Takav je posao, šta da radimo - rekao je na samom početku Nemanja, a onda otkrio i kako je nedavno proslavio najradosniji hrišćanski praznik Vaskrs.

- Onako kako i dolikuje, u krugu porodice. Došli su mi na ručak sestra, sestrić i ujak iz Srbije, a bila su ofarbana jaja i sve je bilo kako treba da bude. Najvažnije je da bude porodična i praznična atmosfera.

Stevanović je sada prvi put progovorio o preseljenju na primorje, ali i otkrio koje mesto je izabrao za život.

- Preselili smo se 31. marta u Crnu Goru, a izabrali smo Bečiće i mislim da su prelepi, mirniji nego Budva, a opet su nadomak Budve ukoliko nešto treba da se završi. Maša je takođe upisana u školu u Budvi. Zaista nam je prelepo i živimo u jednom novom kvartu u Bečićima, gde je sve novo i lepo - kaže pevač koji još nije svestan promene koju je napravio:

- Još nismo ni svesni da smo se preselili i imamo utisak kao da smo na odmoru, što je činjenica da nam je lepo i zaista je tako. Srećni smo i prijala nam je promena. Jedva čekamo da dođe lepo vreme i da se kupamo u moru i plivamo, to će tek biti doživljaj. Obožavamo more i mislim da smo napravili pravi izbor, ipak je živeti na moru jedna ozbiljna privilegija, a mi smo uspeli to da realizujemo i poklopile su se kockice.

Život na moru bila je želje cele porodice.

- Supruga i ja smo oduševljeni, meni je životna želja bila da živim na moru, a o Maši i njenoj sreći da ne govorim jer ona vodu obožava i ne bi izlazila iz vode, a obožava i da pliva i da roni. Baš smo srećni, hvala bogu, da kucnem u drvo.

Nemanja kaže da su ih komšije i meštani dobro prihvatili

- Koliko su ljudi ovde gostoljubivi, prijatni i ljubazni, to je predivno. Baš smo iznenađeni i baš nam prija. Gde god da nas sretnu u prodavnici, pored šetališta, ljudi kada čuju da smo se preselili ovamo baš su oduševljeni, požele nam dobrodošlicu i ako nešto treba tu su za nas. Zaista jedna prijatna i domaća atmosfera - kaže pevač koji je bio spreman na sve što nosi preseljenje.

- Nije bilo teško, ali je bilo stresno i naporno Jeleni i meni dok smo spakovali sve stvari, razvrstali, videli šta nosimo, a šta ne. S obzirom na to da smo znali gde idemo i šta nas čeka nije nam bilo teško. Možda psu Petku je bilo najteže, ali i on se navikao – kroz smeh priča Stevanović koji otkriva da im se svakodnevica totalno promenila.

- Dani nam izgledaju prelepo, sve je mnogo mirnije, sporije, nekako je sve blizu, gde god da kreneš za čas stigneš. Manje stresa i manje gužve, a o lepoti mora i kada odemo na plažu, negde na ručak taj prizor jednostavno nas sve opušta i čini nas srećnim.

Nemanja je jednu želju ostvario dolaskom na primorje, a druga je povezana s istim.

- Jednu životnu želju sam ispunio, a to je život na moru, to mi je bio san, a druga neostvarena želja mi je da kupim brodić pa ćemo da se vozimo, pecamo i svašta nešto. Što se planova tiče, nemam neke preterane planove, došli smo ovde, adaptiramo se i uživamo. Posla ima hvala Bogu, malo ću da putujem i da radim, a uživaćemo ovde zato smo i došli. To su planovi do kraja godine, a posle ćemo da vidimo - srećno priča on.

Ćerku bih podržao da bude pevačica

Nemanja ponosno otkriva da je ćerka nasledila talenat za pevanje.

- Maša ima talenta, a podržao bih je da se bavi ovim poslom i pomogao bih joj da to radi na pravi način i sve radi kako treba. Da ne luta i ne pravi greške, pošto sam celu školu prošao, ne mora i ona da prolazi. Ne bih imao ništa protiv ukoliko je to njena velika želja, zašto da ne.

