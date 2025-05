Ovo je prvi put da te vidimo u kuhinji, da li to znači da polako postaješ domaćica?

- Koliko sam pričala da ne volim da provodim vreme u kuhinji, izgleda da me je ipak stiglo i to. Ako ništa drugo, bar mi dobro ide.

- On je od one dece koja ipak više vole brzu hranu. Ako njega pitate uvek bi pre izabrao to ma koliko god kuvano bilo ukusno.