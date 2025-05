Foto: Printskrin / You Tube

Foto: Printskrin / You Tube

- U spavanju se nismo slagale, pošto ja imam običaj uvek kada legnemo da spavamo, da joj kažem: "Da te poljubim za laku noć", to mi je nekako navika, a nju je to smaralo. Kaže mi da sam dosadna tad, to je mrzela. Nekako ja sam uvek bila mazna, a ona neko ko nije znao da pokaže osećanja.