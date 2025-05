- Prvi maj za mene predstavlja dan za predah, ali i podsetnik na vrednost rada i svih ljudi koji svakodnevno ulažu svoj trud. Ove godine ga planiram provesti uz moju ćerkicu, moju snagu i inspiraciju i u krugu porodice i prijatelja, uz roštilj, osmeh i dobru muziku – kako to i dolikuje. Ponekad su ti jednostavni trenuci upravo ono što nam najviše treba.

- Naravno da jesam! Prvomajski uranci su bili posebni – rano ustajanje, pakovanje hrane, muzika, i društvo... Sećam se mirisa prirode, smeha i te bezbrižnosti. Bilo je to neko drugo vreme, ali te slike zauvek ostaju u meni.

- Možda bih nekim stvarima pristupila zrelije ili opreznije, ali iskreno – ne bih ništa menjala. Svaka greška, svaki uspeh, svaki izazov me je oblikovao. Zahvalna sam na tom putu jer me doveo do osobe kakva sam danas.