Ćemo je svojevremeno otkrio da je prošao kroz pakao zbog loše zdravlja

Slušaj vest

Amel Ćeman Ćemo svojevremeno je pričao o borbi sa opakom bolešću.

Naime, Ćemo je otkrio da je prošao kroz pakao zbog loše zdravlja. Njemu je pre nekoliko godina konstatovan karcinom krajnika.

- Imao sam infekciju, apces na gluteusu, koji je izazvao neki virus. To je bio samo bol. Sve je izazvala mononukleoza koju sam ja imao, a nisam ni znao da je imam. To je bilo pred septično stanje. Sve je bilo uredno, međutim kada je doktor uzeo to da sanira, mislio je da sam ja već dobio sepsu - priseća se Amel Ćeman Ćemo u emisiji "Ordinacija" na RTS-u, pa dodao da je nakon tretiranja i gomile antibiotika i saniranja jednog problema, stigla koprivnjača.

Foto: Kurir Televizija

- Samo lice mi nije bilo zahvaćeno. To je bilo i od antibiotika, koje sam ja i kroz venu dobijao, da ne bih dobio sepsu. Život me je naučio da ne govorim "jao", jer ima još nešto, jer uvek ima. Žao mi je što do ljudi ne dopire to da je samo zdravlje u životu važno - kaže Ćemo.

- Boli me grlo, odem kod lekara i uzimam terapiju za anginu. Posle toga odem kod lekara i saznam da imam kandidu od antibiotika, međutim ostane mi na krajniku nešto kao karfiol. Onda konstatujem da je to izazvala mononukleoza. Meni je predloženo da to moram da otklonim, i prvobitni nalaz je bio pozitivan, ali već drugi nalaza je bio da su u pitanju maligne ćelije. Kada mi je saopšteno, ja sam to samo čuo - kaže pevač i dodaje:

1/5 Vidi galeriju Ćemo otkrio kako ga gledaju u rodnom gradu Foto: Printskrin/Instagram, ATA images

- Seo sam u auto i nisam mogao da krenem ni levo, ni desno i samo sam počeo da plačem. Tako sam stajao sat vremena. Prva stvar je bila da pošaljem poruku psihološkinji sa molbom kad ima prvi slobodan termin da dođem. I prvo sam to uradio i onda sam krenuo u akciju. Profesor koji me je operisao već me je prosledio kod svog kolege sa onkologije. Moji roditelji ništa o ovome nisu znali - kaže Ćemo, koji je odlučio da o ovome tek sada progovori.

- Propisana mi je bila hemioterapija. Jedno jutro sam se probudio sa intuicijom da idem po još analiza i drugih mišljenja. To sam i uradio, što se ispostavilo da sam radio ispravnu stvar. Profesor koji me je opet pregledao rekao je da je moj imunitet katastrofalan i da ne bi trebalo da idem na hemioterapiju. I ja sam ga poslušao, krenuo sam na imunoterapiju i sada sam već tri puta radio analize i sve je čisto - rekao je Ćemo, koji kaže da mu je trebalo mesec dana da ponovo počne da peva.

Poslušajte zanimljvosti o estradnjacima: