„Kako nije. Roditelji su ostali bez posla tada, bilo je pitanje kako preživeti i ja bukvalno nisam nosio obuću koja mi se sviđala, nego ono što mi roditelji kupe. Oduševljavao sam se iako mi se nije sviđala, iako sam se stideo da to nosim. Znao sam da moji roditelji to nemaju, nemaju više da mi pruže, pružili su mi maksimum i ja sam se pravio da je to nešto najlepše što sam dobio. Počeo sam sam da zarađujem rano, rano sam ušao u kafanu.“

„U Beranama tada nije postojala srednja medicinska škola, postojala je ranije, pa se zatvorila. Voleo sam to, ali roditelji nisu imali novca da odem u Podgoricu, Kosovsku Mitrovicu, Prištinu, Beograd i ja sam upisao srednju šumarsku školu, završio sam prvi razred. Onda se u Beranama otvorila srednja medicinska škola i ja sam predao dokumenta i primilii su me, a ja nisam nikome to govorio. Moj otac je sreo razrednog starešinu, Berane je mali grad. Razredni ga je pitao što me nema u školi, a on kaže: ‘Ima ga, ide u drugu smenu’. Onda sam se vrlo brzo vratio u šumarsku školu na nagovor mog razrednog starešine. On mi je rekao da završim šumarsku, a da srednju medicinsku polažem vanredno i to je meni bilo fenomenalno, ali me šumarska nije zanimala i nisam želeo da učim. Bukvalno sam od prvog razreda srednje medicinske škole bio na praksi na hirurgiji u beranskoj bolnici, sve što sam naučio – naučio sam od osoblja iz te bolnice. U knjizi možeš dosta da naučiš, ali dok ne doživiš, ne možeš baš sve da znaš.“